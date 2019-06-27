2019-06-27T21:37:26+03:00
Происшествия

Жительница Петербурга похитила и задушила женщину из-за ревности

На преступление она подговорила соучастника, пообещав ему деньги
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге мужчина и женщина, похитившие и убившие уроженку Мурманска, ожидают приговорВ Петербурге мужчина и женщина, похитившие и убившие уроженку Мурманска, ожидают приговорФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге в четверг, 27 июня, вынесен обвинительный вердикт в отношении мужчины и женщины, Василия Шатрука и Елены Романовой, которые похитили и убили девушку. Трагедия произошла еще в 2014 году. Причиной преступления стала ревность.

- По версии следствия, Романова приревновала 31-летнюю уроженку Мурманска и придумала план ее убийства. Для этого она обратилась к Шатруку и подговорила его похитить жертву. Взамен женщина обещала ему заплатить, а также помочь с регистрацией и устройством на работу, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Все произошло вечером 6 марта 2014 года. На 31-летнюю женщину Шатрук напал возле дома 99 на проспекте Просвещения. Он заломил ей руки, насильно посадил в машину, в которой уже ждала Романова. Вместе они связали жертву. После этого мужчина ушел, а мстительная женщина закончила задуманное. Она накинула несчастной шарф на шею и задушила ее. После вывезла тело в район поселка Агалатово в Ленобласти и там его спрятала.

В скором времени суд вынесет подсудимым приговор. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы, а мстительной женщине до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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