Большие на помощь маленьким: Водитель автокрана перевел семью уток через дорогу в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:50 2019-06-27T21:50:27+03:00

В Петербурге водитель автокрана перевел утку с утятами через дорогу Фото: скрин с видео

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Жители Петербурга каждый день доказывают, что обладают большими и добрыми сердцами. Вечером в четверг, 27 июня, автомобилисты заметили, что на Ржевской улице встали машины. Особенно их удивил автокран, в кабине которого не было водителя. Присмотревшись повнимательнее они увидели мужчину, который бережно переводил семью уток через дорогу.

- Дядьки вышли из больших машин и помогли маленьким утятам перейти Ржевскую улицу, - рассказали милую историю в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы.

Водитель автокрана помог перейти дорогу семье уток в Петербурге .

Комментаторы видео отметили, что мужчина поступил очень правильно. На кадрах видно, как водитель подгоняет утку с целым выводком утят, чтобы те побыстрее перебрались на пешеходную зону и не оказались под колесами автомобилей.

Сердечных петербуржцев не мало. Буквально вчера, 26 июня, «КП-Петербург» писала о мужчине, который спас маленьких утят, которые трагически лишились мамы. Утка с малышами переходила дорогу, когда ее и двоих пернатых сбила машина. Но жалостливый водитель, который проезжал мимо, остановился, забрал птенчиков и отвез из в центр помощи диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU