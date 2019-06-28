"Драконистый" БМВ разбился на Вантовом мосту и собрал утреннюю пробку на КАД

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-28T08:02:52+03:00

Водитель белой иномарки не справился с управлением на мокром асфальте и проверил машину на прочность

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Красочное зрелище могли наблюдать петербургские автомобилисты, оказавшиеся ранним утром на КАД. В лучах восходящего солнца на полосе стоял белый кроссовер БМВ, расписанный драконами. Гармонию нарушало лишь то, что машина была разбита.

- Около 6 часов утра на внутреннем кольце КАД прекрасный белый BMW с драконом на борту и пассажирами в салоне решил проверить на прочность кузовное железо, - пишут очевидцы аварии в соцсетях.

И если раним утром застрявший в ограждении автомобиль никому особо не мешал, то позднее, когда поток машин на КАД увеличился, из-за аварии собралась приличная пробка. Машины стояли со стороны Мурманского шоссе в направлении Московского.

По предварительным данным, никто в ДТП не пострадал. Двое пассажиров и водитель целы. Возможно, что причиной аварии стал мокрый после дождя асфальт. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU