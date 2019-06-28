От метро «Улица Дыбенко» до Кудрово запустят трамвай и сэкономят 3 миллиарда

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-28T08:32:25+03:00

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Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленинградской области приняла принципиальное решение о строительстве трамвайной ветки от станции метро «Улица Дыбенко» до города Кудрово. Основной загвоздкой проекта были источники финансирования, но теперь решено - строить будут за государственный счет.

- Первоначально реализация проекта планировалась на основании концессионного соглашения, однако строительство трамвайной линии на основе госзаказа позволит сэкономить больше 3 миллиардов рублей, - сообщает пресс-служба Дирекции.

Как заявил на совещании руководитель Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленинградской области Кирилл Поляков, две трети жителей Кудрово, согласно опросу, готовы пользоваться трамваем. А почти 15 процентов кудровских автомобилистов прямо сейчас хотят отказаться от машины в пользу общественного транспорта. Учитывая постоянные пробки на стыке двух городов, это не мудрено.

Пока точные сроки реализации проекта на называются, но ориентировочно трамвай из Петербурга в Кудрово должны пустить к 2023 году. Трасса пойдет по улице Дыбенко, Ленинградской улице и вдоль Европейского проспекта. Здесь, у ТЦ «Мега» к 2025 году появится крупный транспортный узел.

ИСТОЧНИК KP.RU