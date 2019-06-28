Под Гатчиной ночью машина насмерть сбила женщину и скрылась

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-28T09:07:12+03:00

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Смертельное ДТП произошло поздно вечером 27 июня в деревне Миньково Гатчинского района Ленинградской области. Около 12 часов ночи неизвестный водитель сбил на дороге 49-летнюю женщину.

- От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода. Шла погибшая в момент наезда по обочине, или же пыталась перейти дорогу - неизвестно. Когда на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, женщина уже была мертва, а сбивший ее водитель скрылся.

Сейчас инспектора устанавливают всю картину произошедшего. Позднее, ближе к четырем часам утра в селе Никольское был задержан подозреваемый. Им оказался водитель «Жигулей-пятерки», мужчина 1960 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU