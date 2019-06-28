В Колпино открыли движение по новому участку Усть-Ижорского шоссе

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-28T09:28:00+03:00

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Жители Колпино, Металлостроя и петербуржцы, ездящие по Московской трассе в сторону пригорода могут вздохнуть свободнее. Накануне было открыто рабочее движение по продолжению Софийской улицы - Усть-Ижорскому шоссе.

- Готовность новых дорог, связывающих Колпино и Петербург, лично проверил временно исполняющий обязанности губернатора, после чего движение на новом участке торжественно было открыто, - сообщает пресс-служба Смольного.

По словам главы города, строители справились с его поручением и достроили виадук. Теперь автомобилистам не надо стоять в пробках на железнодорожном переезде. Также дорожники показали высокому гостю реконструированную Финляндскую улицу, которая обеспечивает альтернативный выезд на Софийскую улицу.

Все это должно решить проблему с пробками в Колпино. Кроме того, сейчас идет проектирование скоростной трамвайной линии, которая пройдет от метро «южная» Фрунзенского радиуса до Колпино. Строительство начнется уже в будущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU