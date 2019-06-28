«Зенит» начал продажу билетов на первые домашние игры нового сезона

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-28T09:47:08+03:00

Билеты на первые домашние игры "Зенита" уже появились в продаже. Фото: Артем КИЛЬКИН

В июле-августе сине-бело-голубые примут на «Газпром Арене» «Тамбов», «Краснодар» и «Ахмат»

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Уже совсем скоро в России стартует новый футбольный сезон. 6 июля в Москве в схватке за Суперкубок сойдутся чемпион - петербургский «Зенит» и обладатель кубка страны столичный «Локомотив». А еще через неделю начнется и новый чемпионат. 14 июля, в первом туре в Петербург приедет новичок Премьер-лиги «Тамбов» . Билеты на игру уже в продаже.

- Минимальная стоимость билетов на игры с составляет 300 рублей (верхний ярус, места за воротами), максимальная — 1800 (нижний ярус, центральные сектора). Стоимость посещения Бизнес-клуба — 6000 рублей, - сообщает пресс-служба «Зенита». - Начало встречи на «Газпром Арене» - в 19:00.

После этой игры петербуржцам предстоит выезд в Сочи, где сине-бело-голубые встретятся с одноименным клубом, еще одним новичком высшей лиги. А уже в третьем туре, 3 августа, в гости к «Зениту» пожалует грозный «Краснодар».

Цену на эту встречу дороже - от 400 до 2200 рублей. Посещение бизнес-клуба оценивается в 8000 рублей.

Встреча с «Ахматом» состоится 17 августа в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги. На нее билеты стоят также, как и на игру с «Тамбовом».

Напомним, что в нынешнем чемпионате на поле не выйдет Александр Анюков. Он завершил игровую карьеру и стал помощником Сергея Семака.

ИСТОЧНИК KP.RU