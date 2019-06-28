Три «Сапсана» и 26 поездов «застряли» на линии Москва -Петербург из-за украденного кабеля
Серьезное ЧП спровоцировало массовую задержку движения поездов на одной из самых загруженных железнодорожный линий в России. Из-за украденных деталей путей, на участке Москва-Петербург 26 пассажирских поездов и три «Сапсана» идут с опозданием.
- Специалисты Октябрьской железной дороги работают над восстановлением графика движения поездов, нарушенного в результате хищения технических средств на подмосковной станции Сходня, - сообщает пресс-служба ОЖД.
По предварительным данным, ночью злоумышленники срезали полтора километра кабеля, из-за чего нарушена работа части железнодорожного оборудования.
В результате этого 26 пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва-Петербург идут с задержками от 1 до 2,5 часов. Три скоростных «Сапсана», ехавших из столицы в город на Неве, также «застряли» в пробке и задерживаются на время от 25 до 50 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU