На станции «Гражданский проспект» на два месяца ограничат вход из-за работ на эскалаторе

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-28T10:41:51+03:00

Зато соседняя «Академическая» выйдет с ремонта уже 1 июля

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Два события изменят транспортные привычки жителей Калининского района Петербурга. Сначала после капитального ремонта откроется метро «Академическая», а затем будут введены ограничения на станции «Гражданский проспект».

- В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Гражданский проспект», - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Так, со 2 июля и по 30 августа 2019 года по рабочим дням с 07:40 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен. В подземке просят пассажиров учитывать этот факт и заранее планировать маршруты своих поездок.

Зато 1 июля после годичного капитального ремонта открывается станция метро «Академическая». Так что незначительные неудобства пассажиров, связанные с «Гражданским проспектом» померкнут на фоне этого радостного события.

ИСТОЧНИК KP.RU