Выходные в Петербурге пройдут без дождей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-28T12:21:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Шторм, гроза с проливным дождем, ветер, чуть ли не сдувающий с ног и прочие прелести матушки природы не на шутку огорчили петербуржцев. Ведь именно такой прогноз давали на предстоящие выходные. Как тут было не вспомнить народную примету: если на носу праздники, значит погода испортится. Но можно выдохнуть, ведь в ближайшие дни дождей не будет.

- Нас пугали грозами, но обошлось. Гидрометцентр ждал вторжения ультраполярного циклона, но траектория изменилось и Петербург зацепило краем, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического института Валерий Малинин.

В итоге весь удар пришелся по Москве. Последние дни в столице штормило. Аэропорты не принимали самолеты, а улицы города заливало водой. Но Петербургу повезло и в ближайшие выходные в Северной столицы пройдут спокойно.

- Осадков не предвидится, переменная облачность, изредка солнечно, температура - около 20 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы. И прохладный северный ветер, может быть с редкими порывами ветра, - дал прогноз на 29 и 30 июня Валерий Малинин.

ИСТОЧНИК KP.RU