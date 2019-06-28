За время закрытия «Академической» автобусы перевезли 6 миллионов пассажиров

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-28T12:46:02+03:00

За время закрытия "Академической" автобусы перевезли 6 миллионов человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но уже с 1 июля все маршруты вернуться на свои привычные пути

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Почти год - без недели - была на капитальном ремонте метро «Академическая». Все это время жители Калининского района пользовались другими станциями подземки и наземным транспортом. Так, за время закрытия «Академической» только два автобусных маршрута перевезли 6 миллионов рублей.

- Автобусы маршрутов № 61 и № 178 в период закрытия станции метро «Академическая» перевезли 6 миллионов человек. Для удобства пассажиров количество машин осенью 2018 года было увеличено, что позволило дополнительно выполнить более 3 000 рейсов, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Впрочем, уже совсем скоро нагрузка на автобусников существенно упадет. С 1 июля «Академическая» наконец откроется и все, в первую очередь местные жители, вздохнут свободно.

А автобусы номеров 61, 102, 153, 178 вернутся на свои привычные трассы.

Те машины, которые были задействованы для усиления маршрута № 178, с 01 июля отправятся на маршрут № 180 «улица Жени Егоровой - Камышовая улица» как дополнительные.

ИСТОЧНИК KP.RU