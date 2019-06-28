2019-06-28T13:25:35+03:00
Общество

Петербургский депутат предложил выписывать рецепты на лекарства отпускникам, едущим за рубеж

По мнению Алексея Цивилева, это упростит жизнь россиянам, оказавшимся за границей без нужных препаратов
Петр КИБЕР
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Петербургский депутат предложил выписывать разрешения на рецептурные препараты отпускникам.Петербургский депутат предложил выписывать разрешения на рецептурные препараты отпускникам.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Каждый, кто отдыхал за границей наверняка знает, что далеко не в каждой стране, как в России, можно пойти и купить таблетки в аптеке. Антибиотики, например. Здесь их тоже заблаговременно не купишь. Нет болезни - нет рецепта, но хоть врачи свои, родные. Как быть россиянам, решившим подстраховать себя перед выездом, и взять нужное с собой, предложил депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев.

- В нашей стране действует определенный запрет на продажу антибиотиков без рецепта врача. А как поступить, если вы собрались в отпуск, все здоровы, но вы хотите подстраховать себя и свою семью, в которой есть маленькие дети? - пишет пресс-служба парламентария.

Здесь два пути, или уповать на то, что никто не заболеет, или бегать по иностранным врачам за границей, проклиная отсутствие необходимого лекарства и незнание языка.

Чтобы упростить жизнь отпускникам, Алексей Цивилев обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с предложением разрешить врачам оформление рецептов на покупку лекарств людям, выезжающим за пределы России, но только при предъявлении билета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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