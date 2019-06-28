2019-06-28T14:04:26+03:00
Общество

Горизбирком продлит сроки подачи документов на муниципальных выборах

Это сделают там, где местные комиссии скрыли начало кампании, чтобы «чужие» кандидаты не успели зарегистрироваться
Петр КИБЕР
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Горизбирком продлит срок подачи документов для кандидатов в проблемных муниципальных образованиях.Горизбирком продлит срок подачи документов для кандидатов в проблемных муниципальных образованиях.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга приняла принципиальное решение продлить сроки подачи документов на муниципальных выборах. Это сделано для тех округов, в которых кампанию начали скрытно, чтобы не допустить до регистрации «чужих» кандидатов.

- Все, кто желал принять участие в муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, но не смог зарегистрироваться из-за незаконного противодействия сотрудников комиссий, успеют подать документы, - пишет «РИА ФАН» со ссылкой на слова зампреда горизбиркома Дмитрия Краснянского.

То есть если в каком-то МО объявили о выборах лишь через десять дней с их официально старта, тем самым оставив кандидату на сбор и подачу документов еще 10, то теперь 20-дневный срок будет отсчитываться с того момента, когда о начале кампании стало известно всем, а не только приближенным.

- Люди успеют. Мы своим решением устанавливаем период выдвижения кандидатов, который по закону не может быть менее 20 дней, - заявил Краснянский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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