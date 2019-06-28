Граффити про сестер Хачатурян, убивших своего отца, появилось в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-28T14:30:09+03:00

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В пятницу, 28 июня, на Мытнинской улице, 24, в Петербурге появилось новое граффити. Сюжет его отсылает к громкой истории сестер Хачатурян, которые летом 2018 года убили своего отца. Суд по этому делу ожидается в августе. Какое же наказание получат девочки, предсказать сложно. Убийство отца – тяжкий грех и преступление. Однако по ходу следствия стали выясняться детали о том, что убитый Михаил Хачатурян держал всю семью и соседей в страхе, был настоящим тираном и подвергал домашнему насилию детей.

На рисунке изображено окно рядом с вывеской магазина "Большая семья". В нем девочка с табличкой "Помогите" и замахивающийся на нее мужчина.

Художники хотели привлечь внимание к проблеме домашнего насилия / Фото: Арт-группа Явь

- Домашнее насилие - огромная, усиленно замалчиваемая проблема России, и его жертвы - женщины и дети. Та ситуация, в которой оказались сестры Хачатурян, и тысячи других жертв домашнего насилия возникает в результате множества факторов. Свой работой мы обращаем внимание на такой фактор как безразличие, - отметили в своем послании к граффити художники из «Арт-группы Явь».

Петербургские граффитисты высказали позицию, что в смертях, которые возникают в результате домашнего насилия в первую очередь виноват сам абьюзер, но также виноваты все те, кто были в курсе ситуации и ничего не сделали: учителя, друзья, полиция, соседи и даже члены семьи. Своей работой художники призвали не быть безразличным к синякам знакомых или крикам соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU