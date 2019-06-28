2019-06-28T14:44:50+03:00
Дом. Семья

Спасенный в Петербурге тюлень пересек границу Эстонии и отдохнул в Финляндии

В «Фонде друзей балтийской нерпы» показали, как следят за перемещениями своего бывшего питомца
Петр КИБЕР
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Теперь тюлень Март свободно путешествует по Балтийскому морю. Фото: vk.com/sealrescueТеперь тюлень Март свободно путешествует по Балтийскому морю. Фото: vk.com/sealrescue
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Хорошо быть тюленем! Чтобы отправиться на отдых за границу, ни виз тебе не надо, ни билетов. Просто поработал немного ластами и вот она, Эстония. Или Финляндия. Ни проверки паспортов, ни пробок на границах - красота. Одним из таких путешественников оказался бывший питомец петербургского центра спасения тюленей Март.

- Март пересек залив, побывал в Эстонии, потом опять вернулся на север и целую неделю прожил в приграничном с Россией финском национальном парке. Сейчас Март начал двигаться на восток. Умница! - пишут сотрудники центра в соцсетях.

Дело в том, что на всех спасенных тюленей и нерп, которых после восстановления выпускают на волю, прицепляют спутниковый маячок. С его помощью легко отслеживать все перемещения животного. Это необходимо и ради научного интереса и для безопасности самого ластоногого. Но главное, чтобы тюлени не возвращались назад к людям, где они могут погибнуть - пусть живут долго и радуют Балтийское море своим присутствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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