Бесстрашные альпинисты установили на шпиле Лахта-центра метеостанцию

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-28T15:37:35+03:00

На шпиле Лахта-центра в Петербурге установили метеостанцию для наблюдения за погодой Фото: Артем КИЛЬКИН

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Самый большой небоскреб Европы Лахта-центр становится еще более технологичным. На шпиле здания появилась метеостанция для наблюдения за погодой в Петербурге. Датчики могут считывать температуру, влажность, а также направление и скорость ветра.

Для того чтобы установить систему из трех тысяч датчиков, отважным промышленным альпинистам пришлось забраться на высоту в 462 метра. В соцсетях Лахта-центра появилось вызывающее мурашки видео работы монтажников на самой вершине небоскреба.

Альпинисты установили на шпиле Лахта-центра метеостанцию .

- На высоте 462 м небоскреба Лахта Центр установлен самый верхний элемент смарт-системы мониторинга состояния конструкций, которая насчитывает более 3000 датчиков по всему комплексу. Этот датчик - антенна с GNSS-приемником, которая регистрирует плановые перемещения верхней точки здания от ветровых нагрузок, - говорится в подписи к видео.

Надо отметить, что шпиль качается. Например, при шквалистом ветре он отклоняется примерно на 47 сантиметров. Но, несмотря на это, монтажники центра всегда поражают своей смелостью. В конце мая они показали красивое видео замены лампочки на шпиле.

ИСТОЧНИК KP.RU