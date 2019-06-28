2019-06-28T15:37:35+03:00
Общество

Бесстрашные альпинисты установили на шпиле Лахта-центра метеостанцию

Рабочим пришлось вскарабкаться на высоту 462 метров [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На шпиле Лахта-центра в Петербурге установили метеостанцию для наблюдения за погодойНа шпиле Лахта-центра в Петербурге установили метеостанцию для наблюдения за погодойФото: Артем КИЛЬКИН
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Самый большой небоскреб Европы Лахта-центр становится еще более технологичным. На шпиле здания появилась метеостанция для наблюдения за погодой в Петербурге. Датчики могут считывать температуру, влажность, а также направление и скорость ветра.

Для того чтобы установить систему из трех тысяч датчиков, отважным промышленным альпинистам пришлось забраться на высоту в 462 метра. В соцсетях Лахта-центра появилось вызывающее мурашки видео работы монтажников на самой вершине небоскреба.

Альпинисты установили на шпиле Лахта-центра метеостанцию .

- На высоте 462 м небоскреба Лахта Центр установлен самый верхний элемент смарт-системы мониторинга состояния конструкций, которая насчитывает более 3000 датчиков по всему комплексу. Этот датчик - антенна с GNSS-приемником, которая регистрирует плановые перемещения верхней точки здания от ветровых нагрузок, - говорится в подписи к видео.

Надо отметить, что шпиль качается. Например, при шквалистом ветре он отклоняется примерно на 47 сантиметров. Но, несмотря на это, монтажники центра всегда поражают своей смелостью. В конце мая они показали красивое видео замены лампочки на шпиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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