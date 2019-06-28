Двое подростков и двухлетний малыш попали под минивэн в Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-28T16:33:31+03:00

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В разгар летних каникул трое детей попали в аварию в Ленинградской области рядом с дачными участками. Утром в пятницу, 28 июня, недалеко от Байковских карьеров двое 14-летних подростков катались по дороге вместе с двухгодовалым малышом и невнимательно следили за дорогой. В результате всем троим понадобилась госпитализация.

- Около 11:40 утра на четвертом километре от поворота на Байковские карьеры до СНТ «Березка» 14-летний мальчик ехал на мопеде «Дельта» с двухлетним малышом. Выезжая с прилегающей территории подросток не уступил дорогу минивэну Volkswagen Transporter. 45-летний водитель машины попытался уйти от столкновения с детьми и выкрутил руль. Однако сбил другого 14-летнего мальчика на скутере, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

После таких опасных моментов на дороге, на землю попадали все три мальчика. Водитель выскочил из машины и помог ребятам подняться, а также вызвал скорую. Врачи госпитализировали подростков вместе с малышом в больницу Кингисеппа. У всех троих травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU