2019-06-28T16:33:31+03:00
Происшествия

Двое подростков и двухлетний малыш попали под минивэн в Ленобласти

Дети катались по дороге на мопеде и скутере
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Подростков с малышом на мопедах сбил минивэн на даче в ЛенобластиПодростков с малышом на мопедах сбил минивэн на даче в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В разгар летних каникул трое детей попали в аварию в Ленинградской области рядом с дачными участками. Утром в пятницу, 28 июня, недалеко от Байковских карьеров двое 14-летних подростков катались по дороге вместе с двухгодовалым малышом и невнимательно следили за дорогой. В результате всем троим понадобилась госпитализация.

- Около 11:40 утра на четвертом километре от поворота на Байковские карьеры до СНТ «Березка» 14-летний мальчик ехал на мопеде «Дельта» с двухлетним малышом. Выезжая с прилегающей территории подросток не уступил дорогу минивэну Volkswagen Transporter. 45-летний водитель машины попытался уйти от столкновения с детьми и выкрутил руль. Однако сбил другого 14-летнего мальчика на скутере, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

После таких опасных моментов на дороге, на землю попадали все три мальчика. Водитель выскочил из машины и помог ребятам подняться, а также вызвал скорую. Врачи госпитализировали подростков вместе с малышом в больницу Кингисеппа. У всех троих травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сто собак подстригут на свитера для петербургских бездомных
Бизнесмен-гангстер из Петербурга получил 20 лет тюрьмы за заказные убийства и незаконный оборот оружия
Строительная компания «СПб Реновация» достроит дома в ЖК «Живи! В Курортном»
Бесстрашные альпинисты установили на шпиле Лахта-центра метеостанцию
Спасенный в Петербурге тюлень пересек границу Эстонии и отдохнул в Финляндии
Граффити про сестер Хачатурян, убивших своего отца, появилось в Петербурге
Горизбирком продлит сроки подачи документов на муниципальных выборах
Петербургский депутат предложил выписывать рецепты на лекарства отпускникам, едущим за рубеж
За время закрытия «Академической» автобусы перевезли 6 миллионов пассажиров
Выходные в Петербурге пройдут без дождей
На трассе «Кола» иномарку с ярославскими номерами намотало на столб, пострадали три человека
На станции «Гражданский проспект» на два месяца ограничат вход из-за работ на эскалаторе
Три «Сапсана» и 26 поездов «застряли» на линии Москва -Петербург из-за украденного кабеля
«Зенит» начал продажу билетов на первые домашние игры нового сезона
В Колпино открыли движение по новому участку Усть-Ижорского шоссе
Под Гатчиной ночью машина насмерть сбила женщину и скрылась
От метро «Улица Дыбенко» до Кудрово запустят трамвай и сэкономят 3 миллиарда
"Драконистый" БМВ разбился на Вантовом мосту и собрал утреннюю пробку на КАД
Прогноз погоды на 28 июня в Санкт-Петербурге: дожди и сильный ветер
Большие на помощь маленьким: Водитель автокрана перевел семью уток через дорогу в Петербурге
Жительница Петербурга похитила и задушила женщину из-за ревности
В Петербурге собираются спасти особняк Челищева
Петербуржцы катались по Нарве и случайно пересекли границу