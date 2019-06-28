2019-06-28T17:40:04+03:00
Общество

Сто собак подстригут на свитера для петербургских бездомных

Планируется собрать не менее 10 килограммов шерсти
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге подстригут 100 собак, чтобы связать теплые вещи бездомнымВ Петербурге подстригут 100 собак, чтобы связать теплые вещи бездомнымФото: Олег ЗОЛОТО
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На этих выходных, 29-30 июня, десятки грумеров подстригут 100 собак. Собранную шерсть пустят на свитера для бездомных Петербурга. Акция пройдет в рамках международной выставки «Город собак». Планируется, что для теплой одежды удастся собрать не менее 10 килограммов шерсти.

После вычески и стрижки собак, собранную шерсть отправят в благотворительную организацию «Хурма», которая занимается вязанием теплых вещей для людей, оставшихся без дома. После эти свитера, шарфы и шапки отправляются в «Ночлежку» и раздаются нуждающимся.

- В этом проекте «Хурма» люди вяжут шапки, варежки, шарфы, теплые носки для бездомных и малоимущих людей это действительно большая помощь. Если им поможет собачья шерсть, то это будет очень здорово, - передает слова директора «Ночлежки» Георгия Свердлина газета «Петербургский дневник».

На выставке в Шушарах примут участие пять тысяч собак четырехсот различных пород со всего мира. Здесь можно будет увидеть как популярные виды, так и редкие породы хвостатых друзей: английский кокер-спаниель, английский спрингер-спаниель, бассет-хаунд, бостон-терьер, бультерьер, золотистый ретривер, керри-блю-терьер, леонбергер, ньюфаундленд, прямошерстный ретривер, чихуахуа и другие.

Кроме того, гостей выставки ждут яркие выступления по танцам с собаками, фестиваль редких пород и шоу – выбор лучшей собаки мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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