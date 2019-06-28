Неравнодушные петербуржцы спасли детенышей енота-полоскуна из рабства

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-28T19:02:41+03:00

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В Петербурге неравнодушные местные жители помогли спасти двух детенышей енота-полоскуна. В понедельник, 28 июня, горожане массово стали жаловаться, что на набережной канала Грибоедова рядом с Итальянской улице ходит мужчина и предлагает сфотографироваться с животными за деньги. Сами полосатые выглядели при этом не очень счастливо.

Проверить сигналы отправились государственные инспекторы по охране окружающей среды. Они встретили того самого мужчину с животными и потребовали у него документы на животных. Бумаг у «бизнесмена» не было. Тогда детенышей енотов забрали.

- Пока инспекторы оформляли административное правонарушение, оказалось, что у мужчины с собой еще три енота, которых он со своими партнерами по фотобизнесу также использовал для платных фотосъемок. Но этих животных они быстро унесли и спрятали, - сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.

Вообще этот мужчина уже не первый раз попадает в поле зрения сотрудников комитета. В начале июня у него забрали покалеченную сову – уральскую неясыть, которую он эксплуатировал, предлагая фотографироваться с ней за деньги в парке 300-летия.

Детенышей енотов забрали и отправили на реабилитацию в фонд помощи животным «Велес».

ИСТОЧНИК KP.RU