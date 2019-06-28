Злостных нарушителей ПДД в петербургский каршеринг будет заносить в черный список

СЕГОДНЯ 20:09 2019-06-28T20:09:19+03:00

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Петербургские депутаты начали бить тревогу вокруг многочисленных аварий с участием автомобилей каршеринга и предлагают, наконец, начать принимать меры для того, чтобы снизить аварийность и защитить добросовестных автомобилистов и пешеходов. Очередным толчком к принятию решений стал инцидент, произошедший вечером 26 июня, когда парень без водительских прав на каршеринговом авто сбил мужчину с годовалым малышом в коляске на пешеходном переходе на улице Коллонтай.

- Пешеходы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В момент столкновения отец оказался на капоте, а ребенок вывалился из коляски. Мужчина отказался от госпитализации, а девочку в состоянии средней степени тяжести доставили в Детскую городскую больницу №5 им. Филатова, - рассказали очевидцы ДТП.

Тенденция по статистике подобных случаев становится пугающей. Каршеринг появился менее 10 лет назад и получил широкое распространение, но по-прежнему не урегулирован на законодательном уровне. Особенно в части законодательства о персональных данных, о правах потребителей, и прочих смежных законодательных актах.

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев обратился к начальнику УГИБДД Петербурга и Ленобласти Алексею Семенову с предложением. Парламентарий считает, что если ведомство будет предоставлять каршеринговым компаниям информацию о гражданах, которые лишены прав, то организации смогут лучше фильтровать своих клиентов и тем самым обезопасить и себя, и жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU