Петербуржец нашел на спортивной площадке гранату времени ВОВ

СЕГОДНЯ 21:19 2019-06-28T21:19:21+03:00

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Днем в пятницу, 28 июня, житель Петербурга обнаружил опасную находку. На территории спортивного комплекса, который располагается рядом с домом 51 на проспекте Металлистов, петербуржец увидел предмет, похожий на боевую гранату военных времен. Поняв, что это может быть опасная находка, он обратился в дежурную часть Росгвардии Петербурга.

- На место происшествия незамедлительно прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты-взрывотехники изучили находку и определили, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Снаряд был весь в коррозии, но запал у него остался, - рассказали в службе войск национальной гвардии.

Так как боеприпас на самом деле представлял реальную опасность для окружающих людей и зданий, сотрудники ОМОН аккуратно вывезли его со спортивной площадки и отправили на специальный полигон для уничтожения. Больше гранат на том месте обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU