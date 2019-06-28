Петербургские выпускники написали себе письмо в будущее

СЕГОДНЯ 21:26 2019-06-28T21:26:02+03:00

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В минувшие выходные в Петербурге отгремел главный праздник выпускников «Алые паруса». Уже бывшие школьники учебного заведения № 50 Петроградского района написали себе письмо в будущее: мечту или цели на 10 лет. Послание себе взрослому с порога детства можно было отправить в рамках акции «Твой ход».

- Школьные годы – это пора интересных открытий, формирования наших интересов и взглядов на жизнь. Акция - это возможность записать их сейчас, чтобы потом, спустя 10 лет, вернуться к ним: оценить, как ты, твои мечты и приоритеты изменились, чего ты достиг, подвести небольшой итог своих дел, чтобы двигаться дальше, к новым целям, новым победам и достижениям, - отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Написать письмо можно на сайте «Россия – страна возможностей» или оставить записку в «капсуле времени» в своей школе. Электронное письмо вернется адресату автоматически спустя десятилетие.

«Интересно, какой станет школа в 2029 году? Будут ли учебники электронными, или бумажными, отменят ли ОГЭ и ЕГЭ? Станет ли футбольная сборная России чемпионом мира? Как будут выглядеть новые гаджеты?», - эти и другие вопросы задали ребята в письме, которое заложили в капсулу времени. Участники мероприятия оставили свои автографы на послании.

ИСТОЧНИК KP.RU