2019-06-29T09:20:34+03:00
Общество

Прогноз погоды на субботу, 29 июня в Санкт-Петербурге: И все-таки дождь?

Метеорологи опять поменяли «показания» и снова обещают небольшие осадки
Петр КИБЕР
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Погода в Петербурге изменчивая. Очень.Погода в Петербурге изменчивая. Очень.Фото: Тимур ХАНОВ
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Мало что так беспокоит жителей Петербурга, как прогноз погоды. В изменчивом балтийском климате горожане привыкли получать сюрпризы от природы. И лучше приятные. Так, накануне синоптики вроде бы отменили свой прогноз на выходные, пугавший дождями. Но утром субботы вновь говорят об осадках.

- 29 июня в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром без осадков, во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

К сожалению, стоит ждать дождей и в воскресенье. Несмотря на обещанные «сухие» выходные, прогноз, судя по всему, не сбудется. 30 июня метеорологи снова сулят осадки. Причем весь день, но кратковременные. Зато воздух прогреется до +21 градуса. И без сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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