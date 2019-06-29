2019-06-29T09:57:00+03:00
Спорт

В предпоследний день сборов в Австрии «Зенит» сделал общее фото в поддержку смертельно больного Фернандо Риксена

28 июня бывший игрок сине-бело-голубых проводил в Шотландии свою прощальную вечеринку
Петр КИБЕР
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"Зенит" сделал общее фотов поддержку смертельно больного Фернандо Риксена. Фото: ФК "Зенит"/ vk.com/zenit"Зенит" сделал общее фотов поддержку смертельно больного Фернандо Риксена. Фото: ФК "Зенит"/ vk.com/zenit
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«Никогда не сдавайся, Фернандо» - с таким баннером сделали общее фото футболисты и тренеры «Зенита» перед отъездом из Австрии в Петербург. Акция поддержки была адресована смертельно больному экс-игроку сине-бело-голубых Фернандо Риксену, который 28 июня проводил свою прощальную встречу с друзьями и поклонниками.

- Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета «Зенита», с вами. Не сдавайтесь! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Впрочем, на вечеринке, прошедшей в Шотландии, представителей петербургского клуба не было. Попрощаться с игроком, страдающим от бокового амиатрофического склероза, при котором отказывает нервная система и наступает полный паралич тела, пришли его русская жена Виктория с дочкой Изабелой, которые всегда рядом с Фернандо Риксеном и около 70 человек из числа друзей и поклонников.

«Зенит» в это время провел тренировку - 29 июня, в завершающий день австрийских сборов команда сыграет два контрольных матча с венгерским «Гонведом» и сербской «Црвеной звездой», после чего вечером вылетит в Петербург.

Напомним, что ранее Риксена поддержали петербургские фанаты, сделавшие граффити с игроком. По словам супруги футболиста, он был тронут до слез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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