2019-06-29T10:37:54+03:00
Общество

Железнодорожную ветку до Пулково, которая свяжет север и юг Петербурга, пустят по «выемке»

О перспективах развития транспортного узла журналистам рассказал замглавы РЖД Олег Тони
Петр КИБЕР
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Перспективная железнодорожная ветка не только дойдет до Пулково, но еще свяжет север города с его южной частью.Перспективная железнодорожная ветка не только дойдет до Пулково, но еще свяжет север города с его южной частью.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Строительство альтернативного пути к петербургскому аэропорту Пулково давно стало темой для шуток и пересудов. Все проекты, которые были заявлены - метро, скоростной трамвай, аэроэкспресс - так и остались на бумаге. Но теперь дело сдвинулось с мертвой точки. До Пулково пустят электрички, а заодно свяжут юг Петербурга с севером. По «выемке».

- Если говорить о большом пассажирском проекте в Петербурге, то самое правильное - связать Сестрорецкое направление с Сосновой Поляной. Условно говоря, юг с севером города, с проездом через аэропорт, - приводит слова заместителя гендиректора РЖД Олега Тони ТАСС.

При этом строительства тоннеля, о котором говорили ранее, скорее всего не потребуется. Поезда в районе аэропорта пойдут по «выемке» - полутоннеле на уровне земли. Это необходимое требование безопасности полетов. Также сделано при подъезде к столичному аэропорту Внуково.

Сейчас проект строительства прорабатывается. Сроки начала работ, как и их стоимость, пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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