Железнодорожную ветку до Пулково, которая свяжет север и юг Петербурга, пустят по «выемке»
Строительство альтернативного пути к петербургскому аэропорту Пулково давно стало темой для шуток и пересудов. Все проекты, которые были заявлены - метро, скоростной трамвай, аэроэкспресс - так и остались на бумаге. Но теперь дело сдвинулось с мертвой точки. До Пулково пустят электрички, а заодно свяжут юг Петербурга с севером. По «выемке».
- Если говорить о большом пассажирском проекте в Петербурге, то самое правильное - связать Сестрорецкое направление с Сосновой Поляной. Условно говоря, юг с севером города, с проездом через аэропорт, - приводит слова заместителя гендиректора РЖД Олега Тони ТАСС.
При этом строительства тоннеля, о котором говорили ранее, скорее всего не потребуется. Поезда в районе аэропорта пойдут по «выемке» - полутоннеле на уровне земли. Это необходимое требование безопасности полетов. Также сделано при подъезде к столичному аэропорту Внуково.
Сейчас проект строительства прорабатывается. Сроки начала работ, как и их стоимость, пока неизвестны.
ИСТОЧНИК KP.RU