На Васильевском острове сгорел БМВ и подпалил две соседние легковушки
В Петербурге вновь горели автомобили. На этот раз ночное ЧП произошло на Васильевском острове. Здесь, около 01:40 вспыхнул припаркованный БМВ. Пламя быстро разгорелось и перекинулось на соседние легковушки.
- В автомобиле марки БМВ сгорели сгораемые части, в рядом стоящих автомобилях марки «Киа» и «Лада» частично обгорели элементы кузова, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Справиться с огнем пожарным удалось меньше, чем за час. Уже в 02:30 возгорание было ликвидировано. Тушить машины приезжали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Местные жители в соцсетях пишут, что инцидент произошел у дома номер 16, корпус 2 по улице Опочинина, где расположено общежитие. По словам очевидцев, иномарку подожгли неизвестные люди. А стоявшие рядом машины пострадали «за компанию».
Впрочем, разбираться в причинах ЧП будут пожарные дознаватели.
Напомним, в ночь на 26 июня на Выборгском шоссе полыхал автосалон «Форд» и стоявшие рядом автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU