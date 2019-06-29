2019-06-29T10:48:43+03:00
Происшествия

На Васильевском острове сгорел БМВ и подпалил две соседние легковушки

Пожар произошел около двух часов ночи на улице Опочинина
Петр КИБЕР
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На Васильевском острове ночью сгорели три автомобиля. Фото: vk.com/spb_todayНа Васильевском острове ночью сгорели три автомобиля. Фото: vk.com/spb_today
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В Петербурге вновь горели автомобили. На этот раз ночное ЧП произошло на Васильевском острове. Здесь, около 01:40 вспыхнул припаркованный БМВ. Пламя быстро разгорелось и перекинулось на соседние легковушки.

- В автомобиле марки БМВ сгорели сгораемые части, в рядом стоящих автомобилях марки «Киа» и «Лада» частично обгорели элементы кузова, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Справиться с огнем пожарным удалось меньше, чем за час. Уже в 02:30 возгорание было ликвидировано. Тушить машины приезжали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Местные жители в соцсетях пишут, что инцидент произошел у дома номер 16, корпус 2 по улице Опочинина, где расположено общежитие. По словам очевидцев, иномарку подожгли неизвестные люди. А стоявшие рядом машины пострадали «за компанию».

Впрочем, разбираться в причинах ЧП будут пожарные дознаватели.

Напомним, в ночь на 26 июня на Выборгском шоссе полыхал автосалон «Форд» и стоявшие рядом автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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