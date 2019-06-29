2019-06-29T11:13:20+03:00
Происшествия

Один человек погиб и еще двое, в том числе подросток, пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия»

Серьезное ДТП произошло ранним утром 29 июня
Петр КИБЕР
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На "Скандинавии" в ДТп погиб один и пострадало два человека. Фото: "Дорожный инспектор"/ vk.com/dorinspbНа "Скандинавии" в ДТп погиб один и пострадало два человека. Фото: "Дорожный инспектор"/ vk.com/dorinspb
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Заснул за рулем, или же стало плохо - основные возможные причины смертельной аварии, которая произошла утром 29 июня на трассе «Скандинавия». Около 8:20 в районе поселка Огоньки кроссовер «Пежо» на полном ходу врезался в столб.

- Водитель (мужчина, 1951 года рождения, водительский стаж с 1971 года), управляя автомобилем «Пежо 2008», двигаясь из Выборга в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сильнейший удар пришелся на переднюю часть машины. Автомобиль практически «намотало» на столб. Сам водитель выжил и был госпитализирован, а вот его жена, сидевшая спереди, погибла на месте. Также в машине была и 16-летняя внучка семейной пары. Девушка, сидевшая сзади, была не пристегнута. Она получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Напомним, два дня назад точно такое же ДТП, по счастью без жертв, произошло на трассе «Кола».

ИСТОЧНИК KP.RU

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