Один человек погиб и еще двое, в том числе подросток, пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия»
Заснул за рулем, или же стало плохо - основные возможные причины смертельной аварии, которая произошла утром 29 июня на трассе «Скандинавия». Около 8:20 в районе поселка Огоньки кроссовер «Пежо» на полном ходу врезался в столб.
- Водитель (мужчина, 1951 года рождения, водительский стаж с 1971 года), управляя автомобилем «Пежо 2008», двигаясь из Выборга в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сильнейший удар пришелся на переднюю часть машины. Автомобиль практически «намотало» на столб. Сам водитель выжил и был госпитализирован, а вот его жена, сидевшая спереди, погибла на месте. Также в машине была и 16-летняя внучка семейной пары. Девушка, сидевшая сзади, была не пристегнута. Она получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Напомним, два дня назад точно такое же ДТП, по счастью без жертв, произошло на трассе «Кола».
ИСТОЧНИК KP.RU