В Петербурге эвакуированы «Мега-Дыбенко» и ТЦ «Монпасье» на Планерной улице

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-29T12:53:54+03:00

Всех посетителей и персонал вывели на улицу для проверки зданий

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Два крупных торговых центра, расположенных в разных концах Северной столицы были эвакуированы утром 29 июня. Сначала посетителей вывели из «Меги-Дыбенко». Экстренные службы прибыли туда около 11:30 утра.

- «Мега-Дыбенко» эвакуировали. Пожарные на месте, - сообщают очевидцы в соцсетях.

Причин, по которым многочисленным посетителям, а в субботу из бывает полно уже с утра, пришлось эвакуироваться, никто не называет. Предварительно людям обещали проверку на 15-20 минут, но в итоге двери магазинов открылись лишь через час.

Другой инцидент произошел в Приморском районе Петербурга. Около 12:20 стало известно об эвакуации торгового центра «Монпасье», расположенного на Планерной улице, 59. Здесь посетителей и персонал магазинов и кафе также вывели на улицу.

Правда закончилось экстренное положение довольно быстро, уже через десять минут всем разрешили вернуться обратно.

Напомним, что в начале 2019 года Петербург накрыла волна массовых эвакуаций, причиной которых были ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Ни одной бомбы при проверке так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU