Вандализм на только что отреставрированном Банковском мосту возмутил петербуржцев

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-29T13:48:17+03:00

Быть более бережливыми к своему культурному наследию горожан призвали в «Мостотресте»

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Варвары и вандалы - самые мягкие слова для людей, испортивших позолоту на только что открытом Банковском мосту. Переправа, бывшая на капремонте почти три года, и недели не простояла в обновленном виде. Кто-то из горожан или гостей Петербурга ободрал покрытие на элементе перил моста.

- 19 июня 2019 года состоялась торжественная церемония открытия обновленного Банковского моста. Уже через день специалистами было зафиксировано появление дефектов позолоченных декоративных элементов, а именно соскобы позолоты на «шариках», -сообщает пресс-служба «Мостотреста», в чьем ведении находится переправа.

Конечно, один шарик - не весь мост, но ситуация показывает культурный уровень жителей «культурной столицы». Давным-давно варвары уничтожили Римскую империю со всем ее искусством, потому как не понимали его ценность. Прошло две тысячи лет и современные потомки тех вандалов продолжают разрушать уже наше культурное наследие.

- Это чудовищно. Зачем вообще тогда что-то делать, реставрировать? Руки им оторвать, - самые мягкие комментарии петербуржцев в соцсетях.

Конечно, позолоту восстановят, но вопрос не в этом, а в общем состоянии общества. Жителям Северной столицы достался город с потрясающей историей, архитектурой и это необходимо понимать. то мы оставим после себя?

- Большинство мостов Петербурга является объектами культурного наследия федерального или регионального значения, нашей историей и достоянием. Беречь их для потомков – наша обязанность, а нелегкий труд реставраторов заслуживает уважения, - призывают жителей и гостей города в «Мостотресте».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/715528" frameborder="0"></iframe> В Петербурге 19 июня, после реставрации, торжественно открыли Банковский мост с грифонами.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU