Вандализм на только что отреставрированном Банковском мосту возмутил петербуржцев
Варвары и вандалы - самые мягкие слова для людей, испортивших позолоту на только что открытом Банковском мосту. Переправа, бывшая на капремонте почти три года, и недели не простояла в обновленном виде. Кто-то из горожан или гостей Петербурга ободрал покрытие на элементе перил моста.
- 19 июня 2019 года состоялась торжественная церемония открытия обновленного Банковского моста. Уже через день специалистами было зафиксировано появление дефектов позолоченных декоративных элементов, а именно соскобы позолоты на «шариках», -сообщает пресс-служба «Мостотреста», в чьем ведении находится переправа.
Конечно, один шарик - не весь мост, но ситуация показывает культурный уровень жителей «культурной столицы». Давным-давно варвары уничтожили Римскую империю со всем ее искусством, потому как не понимали его ценность. Прошло две тысячи лет и современные потомки тех вандалов продолжают разрушать уже наше культурное наследие.
- Это чудовищно. Зачем вообще тогда что-то делать, реставрировать? Руки им оторвать, - самые мягкие комментарии петербуржцев в соцсетях.
Конечно, позолоту восстановят, но вопрос не в этом, а в общем состоянии общества. Жителям Северной столицы достался город с потрясающей историей, архитектурой и это необходимо понимать. то мы оставим после себя?
- Большинство мостов Петербурга является объектами культурного наследия федерального или регионального значения, нашей историей и достоянием. Беречь их для потомков – наша обязанность, а нелегкий труд реставраторов заслуживает уважения, - призывают жителей и гостей города в «Мостотресте».
В Петербурге 19 июня, после реставрации, торжественно открыли Банковский мост с грифонами.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU