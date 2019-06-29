«Надо работать на пользу городу» : Олег Капитанов приостановил членство в ЛДПР и стал главой комитета по межнациональным отношениям Петербурга
Лидер фракции ЛДПР в петербургском парламенте Олег Капитанов заявил о приостановлении членства в партии. Он не пошел на поводу у Владимира Жириновского, требовавшего вернуться в губернаторскую гонку и с 28 июня возглавил комитет по межнациональным отношениям Петербурга.
- Я согласился на предложение Александра Беглова, потому что считаю, что надо работать на пользу городу. Интересы петербуржцев важнее, - заявил сам Капитанов журналистам.
Надо сказать, что общение с представителями СМИ прошло на празднике Сабантуй, где экс-депутат присутствовал уже в новом качестве.
Вот как прокомментировал решение Олега Капитанова профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.
- Человек выбрал реальную работу на благо петербуржцев в команде Беглова. Он взвесил авторитет Жириновского, Беглова и сделал выбор. Приносить конкретную пользу оказалось важнее, - рассказал политолог в интервью корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».
Напомним, что накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал от Олега Капитанова не соглашаться на предложенный пост и вернуться в гонку за кресло губернатора Северной столицы.
Олег Капитанов приостановил членство в ЛДПР и будет работать в Смольном
ИСТОЧНИК KP.RU