2019-06-29T15:26:54+03:00
Общество

Граффити «Союзные крылья» открыли при участии спикера петербургского ЗакСа

Арт-объект, посвященный российско-сирийской дружбе, появился на проспекте Маршала Жукова
Петр КИБЕР
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В Петербурге открыли граффити "Союзные крылья", посвященные российско-сирийской дружбе. Фото: Пресс-служба Заксобрания СПбВ Петербурге открыли граффити "Союзные крылья", посвященные российско-сирийской дружбе. Фото: Пресс-служба Заксобрания СПб
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Не так часто в Петербурге появляются легальные граффити. Только весной 2019 года первый, согласованный с чиновниками рисунок украсил электрошкаф на Тульской улице. Но время не стоит на месте, и вот уже в Кировском районе открылся арт-объект«Союзные крылья», посвященный российско-сирийской дружбе.

- Мы открываем не просто «легализованные граффити». Мы открываем знак дружбы между народами России и Сирии. Этот рисунок – и дань уважения нашим Военно-космическим силам, другим подразделениям частям и бригадам, различных родов войск, которые защищают сирийский народ от международного терроризма, - заявил на торжественной церемонии председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Кроме спикера парламента, в муниципальное образование «Красненькая речка», где и появился арт-объект, приехали член Совета Федерации России Андрей Кутепов, депутат ЗакСа Денис Четырбок, Почетный консул Сирии в Санкт-Петербурге Малаз Гхази, директор Российско-Арабского Центр культурного и делового сотрудничества Ваддах Ал-Джунди.

Автором граффити стал известный уличный художник Артем Бурж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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