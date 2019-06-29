Во Всеволожске 15-летний подросток, ехавший пассажиром, упал с мопеда и попал в больницу

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-29T17:45:41+03:00

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15-летний подросток оказался в больнице, после того, как упал со скутера. Юноша ехал пассажиром на мопеде и в какой-то момент не удержался. Все происходило днем во Всеволожске. Удивленные водители остановились, помогли парню, а также вызвали скорую и полицию.

- Инцидент произошел около 12:30 29 июня у дома номер 25 по улице Шишканя. В результате происшествия подросток 2003 года рождения госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

И если на вопросы, почему из ребенок катался по городу на скутере без присмотра взрослых придется отвечать родителям подростка, то водителю скутера, уехавшему с места ДТП, предстоит более неприятный разговор с ГИБДД.

Напомним, что за оставление места аварии предусмотрено либо лишение прав на срок до 1,5 лет, либо административный арест а 15 суток. Впрочем, возможно и сам скутерист был подростком. Сейчас его ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU