В Петродворце нашли снаряд времен войны

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-29T18:38:57+03:00

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«Эхо войны» - так обычно называют снаряды, мины и авиабомбы, оставшиеся в земле со времен сражений 1941-4945 годов. Со времен ожесточенных сражений на территории Петербурга и Ленинградской области осталось еще много таких «сюрпризов». Утром в субботу на подобный наткнулись жители Петродворца.

- 29 июня в 10:20 по адресу: Петродворцовый район, Санкт-Петербургское шоссе, у дома 111, был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Нашедшие снаряд местные жители не стали испытывать судьбу и набрали «112» на телефоне. Сначала на место инцидента приехали спасатели и огородили находку, а ближе к двум часам дня снаряд забрали саперы из ОМОНа Росгвардии.

Позднее опасную находку отвезли на полигон, где подобные «подарки» утилизируют.

В МЧС обращают внимание петербуржцев, что при обнаружении снарядов, бомб и прочего не стоит трогать их руками и пытаться унести самостоятельно. Необходимо сразу вызывать специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU