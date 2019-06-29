Самолет, летевший из Петербурга в Анталью экстренно сел в Москве из-за проблем со здоровьем у пассажира

СЕГОДНЯ 20:12 2019-06-29T20:12:43+03:00

Лайнер, летевший из Петербурга в Анталью, после посадки в Москве направился в Турцию. Фото: Иван ВИСЛОВ

На данный момент лайнер все еще находится во Внуково

Изменить размер текста: A A

Промежуточную и незапланированную посадку пришлось совершить самолету, направлявшемуся из Петербурга в турецкую Анталью. Через некоторое время после взлета проблемы со здоровьем случились у одного из пассажиров. Оценив обстановку, командир корабля принял решение сесть в ближайшем аэропорту, которым оказался столичный Внуково.

- Рейс совершил вынужденную посадку во Внуково по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Пассажир был передан работникам медицинской службы. Сопровождающие его члены семьи отказались от дальнейшего полета. Лайнер после дозаправки вылетел в пункт назначения в 19:56, - сообщил «КП-Петербург» официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Кроме дозаправки и технического осмотра самолета, задержка в столице была вызвана необходимостью выгрузить багаж заболевшего пассажира и его родственников. В настоящий момент самолет направляется в сторону Турции. Приземление в аэропорту Антальи ожидается поле десяти часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU