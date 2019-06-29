2019-06-29T20:12:43+03:00
Происшествия

Самолет, летевший из Петербурга в Анталью экстренно сел в Москве из-за проблем со здоровьем у пассажира

На данный момент лайнер все еще находится во Внуково
Петр КИБЕР
Поделиться:
Лайнер, летевший из Петербурга в Анталью, после посадки в Москве направился в Турцию.Лайнер, летевший из Петербурга в Анталью, после посадки в Москве направился в Турцию.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Промежуточную и незапланированную посадку пришлось совершить самолету, направлявшемуся из Петербурга в турецкую Анталью. Через некоторое время после взлета проблемы со здоровьем случились у одного из пассажиров. Оценив обстановку, командир корабля принял решение сесть в ближайшем аэропорту, которым оказался столичный Внуково.

- Рейс совершил вынужденную посадку во Внуково по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Пассажир был передан работникам медицинской службы. Сопровождающие его члены семьи отказались от дальнейшего полета. Лайнер после дозаправки вылетел в пункт назначения в 19:56, - сообщил «КП-Петербург» официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Кроме дозаправки и технического осмотра самолета, задержка в столице была вызвана необходимостью выгрузить багаж заболевшего пассажира и его родственников. В настоящий момент самолет направляется в сторону Турции. Приземление в аэропорту Антальи ожидается поле десяти часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Горизбирком принял документы у Александра Беглова, Владимира Бортко, Михаила Амосова и Надежды Тихоновой
В Петербурге стартовал чемпионат Европы по черлидингу
В Петродворце нашли снаряд времен войны
Во Всеволожске 15-летний подросток, ехавший пассажиром, упал с мопеда и попал в больницу
На ракете-аттракционе в «Диво острове» опять застряли люди
Никто не наказан, виновных нет: 15 лет назад погиб петербургский журналист Максим Максимов
Граффити «Союзные крылья» открыли при участии спикера петербургского ЗакСа
В Петербурге водитель иномарки сбил инвалидную коляску с 5-летним ребенком и скрылся
«Надо работать на пользу городу» : Олег Капитанов приостановил членство в ЛДПР и стал главой комитета по межнациональным отношениям Петербурга
Вандализм на только что отреставрированном Банковском мосту возмутил петербуржцев
В Петербурге эвакуированы «Мега-Дыбенко» и ТЦ «Монпасье» на Планерной улице
Один человек погиб и еще двое, в том числе подросток, пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия»
На Васильевском острове сгорел БМВ и подпалил две соседние легковушки
Железнодорожную ветку до Пулково, которая свяжет север и юг Петербурга, пустят по «выемке»
В предпоследний день сборов в Австрии «Зенит» сделал общее фото в поддержку смертельно больного Фернандо Риксена
Прогноз погоды на субботу, 29 июня в Санкт-Петербурге: И все-таки дождь?
Юный петербуржец получил тяжелые травмы, защищая футбольные ворота
Петербургские выпускники написали себе письмо в будущее
Петербуржец нашел на спортивной площадке гранату времени ВОВ
Вандалы испортили только что отреставрированный Банковский мост в центре Петербурга
Стало известно, когда население Петербурга вырастет до 6 миллионов
Злостных нарушителей ПДД в петербургский каршеринг будет заносить в черный список
Милонов предложил провести референдум в Петербурге
Неравнодушные петербуржцы спасли детенышей енота-полоскуна из рабства
Сто собак подстригут на свитера для петербургских бездомных
Бизнесмен-гангстер из Петербурга получил 20 лет тюрьмы за заказные убийства и незаконный оборот оружия
Строительная компания «СПб Реновация» достроит дома в ЖК «Живи! В Курортном»
Двое подростков и двухлетний малыш попали под минивэн в Ленобласти