42 километра по центру Петербурга: В Северной столице проходит Международный марафон «Белые ночи»

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-30T10:22:15+03:00

Бегуны из России, Франции, Великобритании, Германии, США и других стран стартовали в 8 утра с Дворцовой площади

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В воскресенье, 30 июня, в Северной столице стартовал традиционный Международный марафон «Белые ночи». Событие проходит в юбилейный, тридцатый раз и объединило тысячи бегунов со всего мира. Спортсмены и любители собрались на Дворцовой площади ранним утром. Участники дистанции на 42 километра стартовали в 8 утра. Те, кто ограничился 10 километрами, выбежали в 8.30.

boykayatanya Бег - это жизнь, а ещё говорят, смех продлевает жизнь! Думаю, этот #богатырь живчик ещё тот!)) #бен #марафон #белыеночи

- В числе участников - бегуны из Германии, Франции, Великобритании, Канады, США,Греции, Бразилии, Японии, Марокко, Кении и десятков других стран, - делятся организаторы. - Трасса марафона проходит по историческому центру Петербурга, среди всемирно известных памятников истории и архитектуры, по живописным набережным Невы, Фонтанки, Крестовскому острову и Невскому проспекту.

anvlas Анна! Ты преодолел 10 км на марафоне "Белые Ночи" за 01:01:36. Чистое время 01:00:16 Поздравляем! #марафонбелыеночи2019 #марафонбелыеночи #белыеночи2019 #белыеночи #забегбелыеночи #wnmarathon2019 #wnmarathon

Планируется, что первые марафонцы финишируют около 10.30 утра. После этого их ждет награждение. Рекорд трассы в 2003 году установил участник Николай Керимов. Он преодолел маршрут за 2 часа 11 минут. Участники постараются превзойти его результат.

НА ЗАМЕТКУ

Из-за марафона в Петербурге до 14.00 перекрыли движение по Невскому проспекту, Адмиралтейскому пр., Гороховой ул, Дворцовому мосту, Кадетской линии, Тучкову мосту, Песочной наб., Гренадерскому мосту, Сампсониевскому мосту, Троицкому моту, Лермонтовскому пр, Мало-Калинкину мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU