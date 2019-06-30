42 километра по центру Петербурга: В Северной столице проходит Международный марафон «Белые ночи»
В воскресенье, 30 июня, в Северной столице стартовал традиционный Международный марафон «Белые ночи». Событие проходит в юбилейный, тридцатый раз и объединило тысячи бегунов со всего мира. Спортсмены и любители собрались на Дворцовой площади ранним утром. Участники дистанции на 42 километра стартовали в 8 утра. Те, кто ограничился 10 километрами, выбежали в 8.30.
- В числе участников - бегуны из Германии, Франции, Великобритании, Канады, США,Греции, Бразилии, Японии, Марокко, Кении и десятков других стран, - делятся организаторы. - Трасса марафона проходит по историческому центру Петербурга, среди всемирно известных памятников истории и архитектуры, по живописным набережным Невы, Фонтанки, Крестовскому острову и Невскому проспекту.
Планируется, что первые марафонцы финишируют около 10.30 утра. После этого их ждет награждение. Рекорд трассы в 2003 году установил участник Николай Керимов. Он преодолел маршрут за 2 часа 11 минут. Участники постараются превзойти его результат.
НА ЗАМЕТКУ
Из-за марафона в Петербурге до 14.00 перекрыли движение по Невскому проспекту, Адмиралтейскому пр., Гороховой ул, Дворцовому мосту, Кадетской линии, Тучкову мосту, Песочной наб., Гренадерскому мосту, Сампсониевскому мосту, Троицкому моту, Лермонтовскому пр, Мало-Калинкину мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU