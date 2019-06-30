В Ленинградской области школьник напал с ножом на 50-летнего мужчину после конфликта на дороге

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-30T11:05:23+03:00

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ЧП произошло в поселке Лесколово в Ленинградской области. Там 15-летний школьник напал с ножом на 50-летнего мужчину. Тот скончался от полученных травм.

О происшествии 28 июня сообщил местный житель. Он рассказал, что в магазине на Зеленой улице произошла потасовка. Как позднее выяснили правоохранители, причиной стал конфликт на дороге за несколько минут до этого.

Молодой человек ехал на скутере по улице и не уступил дорогу пешеходу. Тот сделал несовершеннолетнему водителю замечание. Того, вероятно, это задело.

- После этого мужчина зашел в магазин, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - Следом за ним зашел скутерист. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой 50-летнего гражданина госпитализировали с ножевым ранением. Он скончался в больнице от полученного ранения.

Известно, что погибший приехал в Петербург из Узбекистана. Напавшего на него школьника задержали спустя сутки, 29 июня. Следственный комитет России по Всеволожскому району возбудил уголовное дело по статье «убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU