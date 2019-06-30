Мины, граната, артиллерийский снаряд: Возле аэропорта «Пулково» петербуржцы наткнулись на боеприпасы Второй мировой войны
Неожиданная находка испугала петербуржцев, трудившихся вблизи аэропорта «Пулково». Во время земляных работ они наткнулись на предметы, похожие на боеприпасы времен войны. На место экстренно прибыли сотрудники ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Территорию оцепили, людей отвели на безопасное расстояние. Место происшествия обследовали кинологи и специалисты инженерно-технического отделения ОМОН.
В земле находились мины и граната. Фото: пресс-служба ГУ "Росгвардии по Петребургу и ЛО".
- Выяснилось, что в земле находились 88-миллиметровый артиллерийский снаряд, две минометные мины калибра 88 мм и 82 мм, и ручная граната РПГ-40, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Боеприпасы представляли опасность, так как содержали взрывчатое вещество и находились в состоянии сильной коррозии.
Находку оставили под охраной полиции. Уничтожить ее на специализированном полигоне предстоит военным саперам.
ИСТОЧНИК KP.RU