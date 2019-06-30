Мины, граната, артиллерийский снаряд: Возле аэропорта «Пулково» петербуржцы наткнулись на боеприпасы Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-30T11:40:06+03:00

Боеприпасы времен ВОВ нашли рядом с аэропортом "Пулково". Фото: пресс-служба ГУ "Росгвардии по Петребургу и ЛО".

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Неожиданная находка испугала петербуржцев, трудившихся вблизи аэропорта «Пулково». Во время земляных работ они наткнулись на предметы, похожие на боеприпасы времен войны. На место экстренно прибыли сотрудники ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Территорию оцепили, людей отвели на безопасное расстояние. Место происшествия обследовали кинологи и специалисты инженерно-технического отделения ОМОН.

В земле находились мины и граната. Фото: пресс-служба ГУ "Росгвардии по Петребургу и ЛО".

- Выяснилось, что в земле находились 88-миллиметровый артиллерийский снаряд, две минометные мины калибра 88 мм и 82 мм, и ручная граната РПГ-40, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Боеприпасы представляли опасность, так как содержали взрывчатое вещество и находились в состоянии сильной коррозии.

Находку оставили под охраной полиции. Уничтожить ее на специализированном полигоне предстоит военным саперам.

ИСТОЧНИК KP.RU