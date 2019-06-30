Покерные столы и пять ящиков фишек: В Петербурге закрыли подпольное казино
Столы для покера, фишки и десяток человек, азартно повышающих ставки. Такую картину увидели сотрудники СК по Петербургу и Ленинградской области, Росгвардии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 29 июня в доме №3 по Тележной улице. Они проводили совместный обыск по возбужденному ранее уголовному делу.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
- Изъято 120 тысяч рублей, ноутбук, семь столов для проведения игры в покер, наборы игральных карт и пять ящиков с фишками. Предполагаемых посетителей и администраторов подпольного казино опросили на месте в качестве свидетелей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Посетителей казино допросили на месте. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сейчас сотрудники ведомств устанавливают владельца игорного заведения.Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU