2019-06-30T12:27:38+03:00
Происшествия

Покерные столы и пять ящиков фишек: В Петербурге закрыли подпольное казино

Игорное заведение расположилось на Тележной улице [фото]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Против владельцев казино возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Против владельцев казино возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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Столы для покера, фишки и десяток человек, азартно повышающих ставки. Такую картину увидели сотрудники СК по Петербургу и Ленинградской области, Росгвардии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 29 июня в доме №3 по Тележной улице. Они проводили совместный обыск по возбужденному ранее уголовному делу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Изъято 120 тысяч рублей, ноутбук, семь столов для проведения игры в покер, наборы игральных карт и пять ящиков с фишками. Предполагаемых посетителей и администраторов подпольного казино опросили на месте в качестве свидетелей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Посетителей казино допросили на месте. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Посетителей казино допросили на месте. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас сотрудники ведомств устанавливают владельца игорного заведения.Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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