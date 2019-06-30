В Кронштадте в торговом комплексе взорвался газ

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-30T13:14:07+03:00

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Громкий хлопок на улице Ленина в Кронштадте испугал местных жителей. На шум они пожаловались утром 29 июня. Выяснилось, что причиной стали ремонтные работы в «Кронштадтском доме бытовых услуг». На третьем этаже здания строители монтировали кондиционер и вели спайку медных труб. В это время произошла утечка - раздался взрыв.

Ударной волной повредило окно и стены. Все, кто находились внутри, экстренно покинули здание. К счастью, обошлось без жертв. Сам мастер получил ожог кисти. Медики оказали ему помощь на месте.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказала о ЧП в поселке Лесколово Всеволожского района Ленобласти. Школьник напал с ножом на 50-летнего мужчину после того, как тот сделал юному скутеристу замечание на дороге. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU