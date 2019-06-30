2019-06-30T13:14:07+03:00
Происшествия

В Кронштадте в торговом комплексе взорвался газ

Причиной стали ремонтные работы
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
ЧП произошло в торговом центре. Фото: скриншот Яндекс-Карты.ЧП произошло в торговом центре. Фото: скриншот Яндекс-Карты.
Изменить размер текста:

Громкий хлопок на улице Ленина в Кронштадте испугал местных жителей. На шум они пожаловались утром 29 июня. Выяснилось, что причиной стали ремонтные работы в «Кронштадтском доме бытовых услуг». На третьем этаже здания строители монтировали кондиционер и вели спайку медных труб. В это время произошла утечка - раздался взрыв.

Ударной волной повредило окно и стены. Все, кто находились внутри, экстренно покинули здание. К счастью, обошлось без жертв. Сам мастер получил ожог кисти. Медики оказали ему помощь на месте.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказала о ЧП в поселке Лесколово Всеволожского района Ленобласти. Школьник напал с ножом на 50-летнего мужчину после того, как тот сделал юному скутеристу замечание на дороге. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кушают и играют: «Велес» показал спасенных петербуржцами детенышей енота-полоскуна
Покерные столы и пять ящиков фишек: В Петербурге закрыли подпольное казино
Мины, граната, артиллерийский снаряд: Возле аэропорта «Пулково» петербуржцы наткнулись на боеприпасы Второй мировой войны
В Ленинградской области школьник напал с ножом на 50-летнего мужчину после конфликта на дороге
42 километра по центру Петербурга: В Северной столице проходит Международный марафон «Белые ночи»
В Стрельне иномарку разорвало на две части после столкновения с деревом
Горизбирком принял документы у Александра Беглова, Владимира Бортко, Михаила Амосова и Надежды Тихоновой
Самолет, летевший из Петербурга в Анталью экстренно сел в Москве из-за проблем со здоровьем у пассажира
В Петербурге стартовал чемпионат Европы по чирлидингу
В Петродворце нашли снаряд времен войны
Во Всеволожске 15-летний подросток, ехавший пассажиром, упал с мопеда и попал в больницу
На ракете-аттракционе в «Диво острове» опять застряли люди
Никто не наказан, виновных нет: 15 лет назад погиб петербургский журналист Максим Максимов
Граффити «Союзные крылья» открыли при участии спикера петербургского ЗакСа
В Петербурге водитель иномарки сбил инвалидную коляску с 5-летним ребенком и скрылся