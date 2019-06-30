2019-06-30T14:13:41+03:00
Дом. Семья

Кушают и играют: «Велес» показал спасенных петербуржцами детенышей енота-полоскуна

Измученные звери набираются сил [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Животных спасли неравнодушные петербуржцы. Фото: vk.com/veles_spbЖивотных спасли неравнодушные петербуржцы. Фото: vk.com/veles_spb
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Спасательная операция малышей-енотов развернулась несколько дней назад на канале Грибоедова. Неравнодушные горожане заметили мужчину, который предлагал сфотографироваться с животными за деньги. Сами полосатые выглядели при этом измученными.

На жалобы неравнодушных прохожих откликнулись государственные инспекторы по охране окружающей среды. Они потребовали у бизнесмена документы. Тех, естественно, не оказалось. Тогда животных забрали и отправили на реабилитацию в фонд «Велес».

Сотрудники отметили, что звери были очень голодные. Они набрасывались на еду и отбирали ее друг у друга. Спустя два дня полосатые освоились и набрались сил. Малыши живут у клетке и часто играются.

Еноты в центре "Велес"..

- Нам кажется, что детство этих малышей должно проходить в играх и совершенно беззаботно, а не на площади Питера, переходя весь день из одних вонючих рук в другие, - говорят создали центра. - Дикое животное в разы острее воспринимает парфюмерию, чем человек. И это меняется с каждым любителем сфотографироваться. Для них это вонь и сильных стресс. Просто люди об этом не задумываются..

В комментариях пользователи переживают, что вскоре этих енотов заменят другими животными и призывают людей не фотографироваться со зверями на улицах города.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Центр реабилитации «Велес» просит помощи у петербуржцев. Спасители животных говорят, что им необходимы средства на закупку еды и оплату коммунальных счетов. Помочь четвероногим и пернатым может каждый. Реквизиты указаны в группе «Велеса» в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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