Кушают и играют: «Велес» показал спасенных петербуржцами детенышей енота-полоскуна
Спасательная операция малышей-енотов развернулась несколько дней назад на канале Грибоедова. Неравнодушные горожане заметили мужчину, который предлагал сфотографироваться с животными за деньги. Сами полосатые выглядели при этом измученными.
На жалобы неравнодушных прохожих откликнулись государственные инспекторы по охране окружающей среды. Они потребовали у бизнесмена документы. Тех, естественно, не оказалось. Тогда животных забрали и отправили на реабилитацию в фонд «Велес».
Сотрудники отметили, что звери были очень голодные. Они набрасывались на еду и отбирали ее друг у друга. Спустя два дня полосатые освоились и набрались сил. Малыши живут у клетке и часто играются.
Еноты в центре "Велес"..
- Нам кажется, что детство этих малышей должно проходить в играх и совершенно беззаботно, а не на площади Питера, переходя весь день из одних вонючих рук в другие, - говорят создали центра. - Дикое животное в разы острее воспринимает парфюмерию, чем человек. И это меняется с каждым любителем сфотографироваться. Для них это вонь и сильных стресс. Просто люди об этом не задумываются..
В комментариях пользователи переживают, что вскоре этих енотов заменят другими животными и призывают людей не фотографироваться со зверями на улицах города.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Центр реабилитации «Велес» просит помощи у петербуржцев. Спасители животных говорят, что им необходимы средства на закупку еды и оплату коммунальных счетов. Помочь четвероногим и пернатым может каждый. Реквизиты указаны в группе «Велеса» в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU