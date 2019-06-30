Корабль «Полтава» прибудет в Петербург 2 июля

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-30T17:39:46+03:00

Петербуржцы смогут увидеть парусник на Английской набережной уже через 2 дня. Фото: Артем КИЛЬКИН

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54-пушечный линейный корабль «Полтава» (копия одноименного корабля Петровской эпохи) перейдет из Кронштадта, где его подготовили к параду на День ВМФ, в Петербург. 2 июля судно ошвартуется в самом центре города - у причала на Английской набережной.

- Уникальную задачу по буксировке парусника будут осуществлять два буксира, - отмечают в пресс-службе Западного военного округа. - Предполагается, что «Полтава» выйдет из Кронштадта в 8 утра и прибудет на Английскую набережную после полудня.

10 июля, в День победы русской армии в Полтавском сражении, на борту пройдут тематические экскурсии. Отдельное внимание организаторы уделят Полтавскому сражению, фигуре Петра I и подробнее расскажут об истории названия корабля.

- Наряду с показом современных кораблей, мы должны предоставить возможность всем ознакомиться с эпизодами рождения и развития Российского флота. Это и интересно и познавательно, - отметил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов.

В воскресенье, 28 июля, «Полтава» возглавит парад на День Военно-морского флота. Участие в грандиозном событии примут около 4 тысяч военнослужащих, 43 корабля, 36 самолетов и 20 вертолетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/716645" frameborder="0"></iframe> Корабль «Полтава» 25 июня отбуксировали в Кронштадт.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU