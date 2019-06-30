В Ленобласти в аварии с КамАЗом погибла женщина

СЕГОДНЯ 20:31 2019-06-30T20:31:16+03:00

Еще одного пассажира госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Смертельная авария в Волховском районе Ленинградской области днем 30 июня. На 509-м километре автодороги Вологда – Новая Ладога легковушка «Опель Астра» врезалась в стоящий на обочине КамАЗ с прицепом. Управлял автомобилем мужчина. С ним в салоне находились две пассажирки. Одна из женщин скончалась на месте от полученных травм.

- Вторую пассажирку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, - сообщили отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. – На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа.

Как рассказали знакомые семьи, погибшая приходилась водителю тещей. В больнице - его жена. У нее диагностировали перелом позвоночника.

По факту происшествия правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU