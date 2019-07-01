Вестибюль метро «Академическая» открылся после капитального ремонта

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-01T07:47:23+03:00

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Станция метро «Академическая» на «красной ветке» петербургской подземки наконец-то открылась спустя 11 месяцев капитального ремонта. Уже с 5:35 утра понедельника, 1 июля, вестибюль принимает пассажиров и работает по обычному расписанию. Это отличная новость для жителей микрорайонов, расположенных рядом, так как теперь очереди на вход ближайших станций таких как «Проспект Просвещения», «Политехническая» и «Гражданский проспект» станут меньше.

В связи с открытием «Академической» автобусы и трамваи, восполнявшие маршруты между ближайшими станциями метро, вернутся на свои обычные трассы.

- Восстанавливается движение по прежним трассам автобусов № 61, 102, 153, 178, К-9, К-72, К-93, К-131, К-193, К-278А. Трамваи маршрутов № 38 и 61 после 1 июля продолжат работать по действующим трассам: № 38 «Проспект Мечникова - станция «Кушелевка», № 61 «Суздальский проспект - метро «Выборгская», - сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Как «КП-Петербург» уже писала ранее, теперь в очереди на капитальный ремонт стоят станции «Московская», «Технологический институт» и «Маяковская». Точные даты закрытия вестибюлей еще не обозначены. Вероятнее всего, что к реконструкции приступят уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU