Июль в Петербурге начнется с жары и грозы

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-01T08:05:01+03:00

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Вот и наступил второй летний месяц 2019 года. Как правило, июль в Петербурге – самый теплый и самый дождливый месяц в году. По прогнозам синоптиков, начнется он с заметного похолодания. Однако сегодня в понедельник, 1 июля, еще пока что ожидается жара, духота, а к вечеру грозы и дожди.

- 1 июля в Петербурге будет жарко – до 23-25 градусов тепла. Небо при этом серое, затянутое плотными облаками, которые прольются дождем и грозами во второй половине дня. Ветер будет меняться с юго-восточного на западный, порой усиливаясь, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

После вечерней грозы духота должна будет уйти и смениться периодическими кратковременными дождями, которые могут растянуться на всю первую рабочую неделю июля. Во вторник и среду, 2 и 3 июля, синоптики прогнозируют временные осадки и понижение температуры воздуха до 17-20 градусов.

Виноват в похолодании в Петербурге циклон, который пришел в город в конце июня. Но задержится он ненадолго. Примерно за десять дней его активность упадет, и к нам вернется жаркое солнечное лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU