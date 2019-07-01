Пожарные спасли голую девушку из ночного пожара в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-01T08:41:04+03:00

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Адский пожар разгорелся в ночь на понедельник, 1 июля, в Адмиралтейском районе Петербурга. Около одиннадцати часов вечера на телефон экстренной службы поступило сообщение о сильном возгорании в жилой квартире дома 1 на 7-ой Красноармейской улице. Пожарным пришлось лезть по лестницам на пятый этаж, чтобы спасти девушку, которая выбежала на балкон совсем голая, скрываясь от огня.

- Во время пожара выгорела 12 метровая комната в трехкомнатной квартире, - рассказали в МЧС Петербурга.

Пожарные спасли голую девушку из горящей квартиры в центре Петербурга.

Как начался пожар, пока что не известно. Прибывшие на вызов спасатели увидели мощное пламя, которое вырывалось из окна и балконной двери на пятом этаже жилого дома. А на балконе, в самом углу, скрываясь от огня, забилась девушка, совершенно голая. По всей видимости, она спала или была в ванной комнате, когда начался пожар, поэтому не успела выбежать из квартиры или хотя бы прихватить какую-то одежду.

Местные жители, которые стали свидетелями пожара, сняли на видео, как спасатель лезет по приставным лестницам на балкон, чтобы достать девушку. Но та, находясь в состоянии шока, никак не могла пересилить себя и перелезть балкон, чтобы спуститься по лестнице.

В итоге, чуть за полночь, огонь был потушен. Очевидцы рассказывают, что голую девушку спали. Однако, якобы, есть один погибший мужчина. Сейчас эта информация уточняется. После пожара спасатели выносили кого-то из парадной на носилках.

ИСТОЧНИК KP.RU