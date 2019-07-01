Пятилетний малыш выжил после падения с 8-го этажа в Сестрорецке

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-01T10:37:19+03:00

В Сестрорецке 5-летний ребенок выжил после падения из окна с 8-го этажа Фото: Артем КИЛЬКИН

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Полиция Петербурга проводит проверку после инцидента, произошедшего вечером 30 июня, который чуть не закончился трагедией. Из окна жилого дома в Сестрорецке с высоты восьмого этажа выпал ребенок пяти лет. К счастью, малыш остался жив.

- Около девяти часов вечера в воскресение, 30 июня, в городе Сестрорецк Курортного района Петербурга из окна дома на Дубковском шоссе выпал ребенок 2014 года рождения, - рассказали в главном управлении МВД Северной столицы.

Известно, что малыш выпал из окна квартиры, в которой он живет. Мать ребенка, которой 46 лет, в это время была дома, но отвлеклась и не уследила за своим дитя. Находился ли еще кто-то из родных или знакомых в это время в квартире, пока не известно.

Благо, после падения ребенок выжил. Медики экстренно госпитализировали его в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU