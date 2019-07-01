Пятилетний малыш выжил после падения с 8-го этажа в Сестрорецке
Полиция Петербурга проводит проверку после инцидента, произошедшего вечером 30 июня, который чуть не закончился трагедией. Из окна жилого дома в Сестрорецке с высоты восьмого этажа выпал ребенок пяти лет. К счастью, малыш остался жив.
- Около девяти часов вечера в воскресение, 30 июня, в городе Сестрорецк Курортного района Петербурга из окна дома на Дубковском шоссе выпал ребенок 2014 года рождения, - рассказали в главном управлении МВД Северной столицы.
Известно, что малыш выпал из окна квартиры, в которой он живет. Мать ребенка, которой 46 лет, в это время была дома, но отвлеклась и не уследила за своим дитя. Находился ли еще кто-то из родных или знакомых в это время в квартире, пока не известно.
Благо, после падения ребенок выжил. Медики экстренно госпитализировали его в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU