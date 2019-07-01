Записки, найденные во время реставрации Банковского моста, соберут в экспозицию

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-01T11:52:20+03:00

Жители и гости Петербурга писали на листочках желания и передавали их на хранение крылатым грифонам

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На минувшей неделе в Петербурге состоялось торжественное открытие Банковского моста через канал Грибоедова после трехлетней реставрации. Еще во время работ, специалисты нашли в скульптурах грифонов бесценный клад – множество записок с заветными желаниями гостей и жителей Северной столицы. Как известно, некоторые из них исполнились, о судьбе остальных многое еще не известно. Сейчас весь этот ценный архив планируется собрать вместе в экспозицию.

- Записки сейчас хранятся в реставрационной мастерской «Наследие», специалисты которой реставрировали грифонов, - цитирует слова председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга Сергея Макарова газета «Петербургский дневник».

По словам чиновника, сейчас комитет вместе со Сбербанком думает о том, где бы разместить записки, в которых не указаны никакие персональные данные. Планируется, что из заветных желаний будет создана экспозиция в одном из офисов банка либо брошюра.

Надо отметить, что после реставрации желающие больше не смогут спрятать в грифонах новые записки. Во всех скульптурах заделаны трещины, а сами крылатые стражи покрыты специальным антивандальным покрытием. Правда некоторых недобросовестных людей это не останавливает. Буквально спустя сутки после открытия моста его уже испортили.

ИСТОЧНИК KP.RU