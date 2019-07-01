2019-07-01T12:25:31+03:00
Общество

В Петербурге могут обустроить четыре водоема для безопасного купания

По данным Роспотребнадзора, сейчас купаться горожанам в Северной столице негде
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге могут очистить четыре водоема для купания людейВ Петербурге могут очистить четыре водоема для купания людейФото: Артем КИЛЬКИН
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Лето в самом разгаре, а несчастным петербуржцам даже негде искупаться. После недавних проверок Роспотребнадзора стало известно, что ни один водоем в городе, в том числе в Финском заливе, не стоит окунаться и плавать. Это грозит серьезными последствиями: реально заразиться острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А, «подцепить» инфекцию или паразитов. Но как же спасаться теперь в жару? Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев предложил организовать специальные водоемы в черте города, которые будут безопасны.

- Бассейны под открытым небом я создавать не прошу. Это звучит красиво, но в нашем климате нереально. Я предлагаю выбрать из имеющихся четыре крупных водоема, почистить их, облагородить, создать все необходимые условия, в том числе безопасности. И следить за ними, как за купальными зонами. А все остальные сделать именно пляжами, - объяснил свою идею «КП-Петербург» парламентарий.

Такими «продезинфицированными» водоемами депутат предложил сделать те, в которых люди все равно купаются, несмотря на запреты. Например, пруд в Полюстровском парке, в парке Интернационалистов, в зоне Петровской косы Петроградского района. А что касается Невы, то ее лучше не использовать для купания, считает Цивилев.

- Я, как бывший академический гребец, точно могу сказать - это может быть опасно. Здесь слишком большое течение, - пояснил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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