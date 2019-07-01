На улице Партизана Германа горит квартира на 8-м этаже жилого дома

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-01T14:49:37+03:00

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Серьезный пожар произошел днем 1 июля в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Около 14:00 в доме 26, корпус 1 по улице Партизана Германа. По словам очевидцев, на восьмом этаже девятиэтажки вспыхнула квартира.

- Пожар с 8-го этажа уже перекинулся на 9-й. Окон уже нет, службы на месте. Балкон и часть комнаты 9-го этажа выгорели, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На улице Партизана Германа горит квартира на восьмом этаже. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В настоящее время на месте происшествия кроме спасателей и пожарных стоят несколько автомобилей скорой помощи, в том числе реанимация, а также газовая служба.

По словам очевидцев, сначала по вызову приехала лишь одна машина противопожарной службы. С нее спасатели водой и пеной тушили огонь и лишь через некоторое время приехала высотная лестница.

В настоящее время огонь потушен. Сведения о пострадавших уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU