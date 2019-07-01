2019-07-01T15:10:45+03:00
Авто

Из-за ремонта и строительства новых съездов, с июля движение на ЗСД будет ограничено

Автомобилистов просят быть внимательнее и не нарушать скоростной режим
Петр КИБЕР
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В июле будет жарко не только на улице, но и на ЗСД. Из-за ремонтов. Фото: Яндекс. Карты/Магистраль Северной столицыВ июле будет жарко не только на улице, но и на ЗСД. Из-за ремонтов. Фото: Яндекс. Карты/Магистраль Северной столицы
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Не только КАД, но и ЗСД требуют ремонта. Вслед за многочисленными участками Кольцевой автодороги Петербурга, на масштабные работы закрывается часть Западного скоростного диаметра. С 1 июля на Северный, Центральный и Южный отрезки трассы выходят дорожные службы.

- В июле 2019 года будут проводиться плановые работы по восстановлению дорожного покрытия основного хода и въездов, восстановлению и ремонту дорожного обустройства, а также работы по строительству дополнительных съездов, - сообщает пресс-служба оператора ЗСД компании «Магистраль Северной столицы».

Кроме многочисленного ремонта, полный список работ можно посмотреть на интерактивной карте, дорожники начнут строить два новых съезда в районе Нового шоссе в поселке Белоостров. В связи с этим на переходной полосе будет введено ограничение движения. Водителей просят принять информацию во внимание и не нарушать скоростной режим в местах работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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